As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço na sociedade brasileira, em setores antes dominados exclusivamente pelos homens, especialmente no mercado de trabalho. No entanto, a violência e a baixa presença política ainda são desafios a serem enfrentados. Neste dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quanto ao emprego, o estado de São Paulo lidera a contratação de mulheres no país e tem ampliado o mercado de trabalho para as trabalhadoras.