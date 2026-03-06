Um roubo em Pindamonhangaba terminou com um homem desacordado após ser atacado por três assaltantes, na noite de terça-feira (3), em Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de ocorrência, que só foi registrado na quinta (5), a vítima, de 32 anos, foi ameaçada com um pedaço de madeira, tentou reagir, levou um golpe e desmaiou durante a ação criminosa.
De acordo com o registro da Polícia Civil, o caso aconteceu por volta de 19h30, na rua Alcides Ramos Nogueira, no Condomínio Residencial Real Ville. A vítima relatou que transitava pela via pública quando foi abordada por três homens a pé.
Conforme o boletim, um dos criminosos ameaçou o homem com um pedaço de madeira e exigiu a entrega dos pertences. A vítima tentou entrar em luta corporal com um dos assaltantes, mas recebeu um golpe, ficou desacordada e não conseguiu descrever características dos autores.
Fuga dos criminosos
Após a agressão, os criminosos fugiram levando ao menos um documento de identidade e um telefone celular Motorola Moto G7, segundo a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba. O caso foi formalizado como roubo consumado a transeunte.
A Polícia Civil investiga a autoria do crime. Até o momento, não há informação sobre suspeitos identificados ou presos.
Como a vítima não conseguiu identificar os autores, a investigação deverá buscar elementos que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime e chegar aos responsáveis pela agressão e pelo assalto.