Um roubo em Pindamonhangaba terminou com um homem desacordado após ser atacado por três assaltantes, na noite de terça-feira (3), em Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, que só foi registrado na quinta (5), a vítima, de 32 anos, foi ameaçada com um pedaço de madeira, tentou reagir, levou um golpe e desmaiou durante a ação criminosa.