OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CONTEÚDO DE MARCA

Aprovação no transporte público supera média de cidades grandes

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
Cláudio Vieira/PMSJC

A mais recente pesquisa da Indsat, de dezembro de 2025, revela crescimento expressivo na aprovação da população em relação ao transporte público municipal.

O índice da cidade avançou de 617 pontos, em setembro de 2025, para 640 pontos, consolidando um desempenho acima da média das cidades de grande porte, que é de 582 pontos.

Prefeitura amplia infraestrutura de recarga para ônibus elétricos

MELHORIAS. A Prefeitura assinou o contrato com a empresa Nansen, vencedora da licitação para a implantação da segunda fase da infraestrutura de carregamento da frota de ônibus elétricos do transporte público municipal. O investimento, no valor de R$ 5,2 milhões, prevê o fornecimento e a instalação de equipamentos e sistemas no Pátio Sul, ampliando a capacidade operacional do sistema.

