A mais recente pesquisa da Indsat, de dezembro de 2025, revela crescimento expressivo na aprovação da população em relação ao transporte público municipal.

O índice da cidade avançou de 617 pontos, em setembro de 2025, para 640 pontos, consolidando um desempenho acima da média das cidades de grande porte, que é de 582 pontos.

Prefeitura amplia infraestrutura de recarga para ônibus elétricos

MELHORIAS. A Prefeitura assinou o contrato com a empresa Nansen, vencedora da licitação para a implantação da segunda fase da infraestrutura de carregamento da frota de ônibus elétricos do transporte público municipal. O investimento, no valor de R$ 5,2 milhões, prevê o fornecimento e a instalação de equipamentos e sistemas no Pátio Sul, ampliando a capacidade operacional do sistema.