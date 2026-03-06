A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos suspeito de filmar crianças em locais públicos de Taubaté e Pindamonhangaba e vender as imagens para uma rede internacional de pedofilia. Por meio de imagens, a polícia identificou como agia o homem.
O caso foi descoberto durante a Operação Argos, deflagrada nesta sexta-feira (6) pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A investigação começou após policiais identificarem, por meio de imagens de câmeras de segurança de um shopping da região, um homem que seguia crianças e realizava filmagens suspeitas. Com base nas evidências, a Justiça autorizou mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.
Preso em flagrante
Durante o cumprimento do mandado, o investigado foi preso em flagrante com um celular, aparelho que foi analisado preliminarmente pelos peritos.
Segundo a Polícia Civil, o telefone continha grande quantidade de material de pornografia infantil, incluindo vídeos gravados pelo próprio suspeito em locais públicos, como supermercados, farmácias, ruas e áreas comerciais. As gravações teriam sido feitas em Taubaté e Pindamonhangaba.
Vídeos eram vendidos para o exterior
De acordo com as investigações, o material era comercializado pela internet para compradores de diferentes países, integrando uma rede internacional de exploração sexual infantil.
A perícia também encontrou imagens clandestinas de mulheres em situações cotidianas, que igualmente eram vendidas no mercado ilegal.
Segundo os investigadores, o próprio suspeito teria admitido que os vídeos envolvendo crianças geravam maior retorno financeiro.
Suspeito resistiu à prisão
No momento da abordagem policial, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo e realizar a algemação.
Ele foi levado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil continua as investigações para identificar outros envolvidos e compradores do material ilícito.
Operação Argos
A ação integra um desdobramento da operação Mulher Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
O nome Argos faz referência a uma figura da mitologia grega conhecida por possuir cem olhos, simbolizando vigilância permanente.
Segundo a Polícia Civil, a operação reforça o compromisso das autoridades com o combate a crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes.