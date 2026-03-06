A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos suspeito de filmar crianças em locais públicos de Taubaté e Pindamonhangaba e vender as imagens para uma rede internacional de pedofilia. Por meio de imagens, a polícia identificou como agia o homem.

O caso foi descoberto durante a Operação Argos, deflagrada nesta sexta-feira (6) pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.

