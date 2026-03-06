O diretório estadual do PSB ajuizou uma ação para pedir que o Tribunal de Justiça suspenda a cobrança da taxa de lixo de Taubaté. No processo, o partido pede que seja declarada inconstitucional a lei de 2025, de autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo), que criou a taxa - o PSB, que tem apenas uma vereadora na Câmara (Talita), faz oposição ao atual governo na cidade.

A ação foi protocolada no fim da manhã dessa sexta-feira (6), no Órgão Especial do TJ. Ao relator, que até o início dessa tarde não havia sido definido, caberá a análise da liminar (que poderá suspender a cobrança da taxa). Já o julgamento da suposta inconstitucionalidade da lei caberá ao colegiado, composto por 25 desembargadores.