A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem em flagrante por tentativa de furto e desacato na tarde de quarta-feira (4), no Centro Esportivo Municipal, no bairro Pontal de Santa Marina.

A equipe foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas) após o suspeito tentar furtar uma bicicleta e ameaçar funcionários da unidade.

