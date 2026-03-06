A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba prendeu um homem em flagrante por tentativa de furto e desacato na tarde de quarta-feira (4), no Centro Esportivo Municipal, no bairro Pontal de Santa Marina.
A equipe foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas) após o suspeito tentar furtar uma bicicleta e ameaçar funcionários da unidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante a abordagem, o homem, identificado como E.P.J., reagiu com agressividade, proferindo xingamentos e ameaças contra os agentes, sendo preso em flagrante.
Pelo estado de alteração e pelo risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. Ele foi conduzido à delegacia, onde a prisão foi ratificada com base nos artigos 155 (furto) e 331 (desacato) do Código Penal.
O autor permanece à disposição da Justiça.