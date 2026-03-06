Guaratinguetá foi a cidade do Vale do Paraíba mais atingida pelas chuvas desde a noite de quinta-feira (5), causando o transbordamento do Ribeirão Guaratinguetá e a inundação de diversos bairros, entre eles Jardim Rony, Parque das Árvores e Coelho Neto, que estão entre os mais afetados. Há mais de 10 pontos de alagamento severo no município.
A enchente inundou a ETA (Estação de Tratamento de Água) da SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) e paralisou o abastecimento de água na maior parte do município nesta sexta-feira (6), que tem a sua principal fonte de captação no Ribeirão Guaratinguetá.
Com isso, a previsão da Prefeitura é que o fornecimento se água seja restabelecido no final de sábado (7), quase 48 horas depois do temporal. Também houve a suspensão das aulas na rede municipal de ensino nesta sexta.
“As equipes da Saeg já estão mobilizadas e trabalhando para normalizar o sistema o mais breve possível. A Saeg orienta a população a utilizar a água de forma consciente durante esse período”, informou a companhia.
Apoio em Guará
Equipes da Defesa Civil do Estado de São Paulo estão em deslocamento para Guaratinguetá para apoiar as ações de resposta às ocorrências provocadas pelas chuvas que atingem a região.
O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Rinaldo de Araújo Monteiro, está a caminho do município, acompanhado de equipes técnicas da Defesa Civil estadual, para acompanhar de perto a situação e reforçar o apoio às ações de resposta.
Até o momento, foram resgatadas 12 famílias, totalizando aproximadamente 45 pessoas impactadas diretamente pela chuva. Há também registro de pessoas ilhadas aguardando resgate. Até o momento, não há registro de vítimas.
A Defesa Civil, em conjunto com equipes da Prefeitura, segue em campo realizando operações de resgate, prestando apoio aos moradores afetados e monitorando as áreas atingidas.
Às 15h, será realizada uma reunião na sede da Prefeitura de Guaratinguetá, com a presença do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, além de autoridades locais, para alinhamento das ações de apoio ao município.
Até o momento, a projeção da Prefeitura é de que a cidade tenha sido atingida por 150 150 milímetros de chuva em poucas horas, provocando o transbordamento de rios e córregos e alagando vias e bairros inteiros. Moradores ficaram ilhados e impedidos de deixar suas residências.
Quatro famílias precisaram sair de suas casas no bairro Colônia do Piagui, em razão do extravasamento do Rio Piagui, ocasionando a inundação do bairro. Dez pessoas foram encaminhadas para um abrigo.
O prefeito da cidade, Junior Filippo (PSD), instalou um gabinete de crise na manhã desta sexta para atender as demandas da população. Sete secretarias municipais estão mobilizadas, além da Saeg e do Fundo Social de Solidariedade.
Campanha de arrecadação
A Paróquia São Francisco lançou uma campanha de arrecadação de mantimentos para moradores dos bairros Jardim Rony e Parque das Árvores, que integram o território da paróquia.
Pede-se a doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza, roupas e calçados. Os itens devem ser entregues no Salão Paroquial São Francisco, ao lado da igreja, nesta sexta-feira (6), das 13h às 17h, e no sábado (7), das 8h às 12h.
"Vamos juntos ser sinal de solidariedade e esperança para essas famílias. Doe, compartilhe e ajude-nos a alcançar mais pessoas", diz o texto da campanha.