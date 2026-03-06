Guaratinguetá foi a cidade do Vale do Paraíba mais atingida pelas chuvas desde a noite de quinta-feira (5), causando o transbordamento do Ribeirão Guaratinguetá e a inundação de diversos bairros, entre eles Jardim Rony, Parque das Árvores e Coelho Neto, que estão entre os mais afetados. Há mais de 10 pontos de alagamento severo no município.

A enchente inundou a ETA (Estação de Tratamento de Água) da SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) e paralisou o abastecimento de água na maior parte do município nesta sexta-feira (6), que tem a sua principal fonte de captação no Ribeirão Guaratinguetá.