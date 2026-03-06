Ingressos para o tradicional Auto de Páscoa já podem ser retirados em São José dos Campos e em Caraguatatuba pelo público interessado em conferir as apresentações, que acontecem entre os dias 30 de março e 5 de abril de 2026. Ao todo, serão nove sessões ao longo da semana do evento.
A distribuição de entradas para a edição deste ano ocorre apenas presencialmente, sem reservas ou emissões pela internet.
Para garantir a entrada, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível por ingresso. Itens como arroz, feijão, macarrão, óleo, café e leite são as sugestões da organização, e todo o montante arrecadado será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.
Regras
- Cada pessoa pode retirar até 10 ingressos por CPF, mediante a entrega da quantidade equivalente de alimentos
- Crianças a partir de 3 anos já precisam de ingresso próprio
- Não haverá emissão de segunda via
- Para o acesso, será obrigatória a apresentação do ingresso físico correspondente ao dia escolhido.
Pontos de troca
Os postos de atendimento funcionam nos seguintes locais:
São José dos Campos: Campus Colina da Igreja da Cidade, na rua Todas as Nações, via Cambuí. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Caraguatatuba: Serramar Shopping, na avenida José Herculano,nº 1086, Pontal de Santa Marina. A troca segue o horário de funcionamento do centro de compras.
A organização orienta o público a não adquirir entradas de terceiros, reforçando o caráter solidário e gratuito do evento.