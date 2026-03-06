Ingressos para o tradicional Auto de Páscoa já podem ser retirados em São José dos Campos e em Caraguatatuba pelo público interessado em conferir as apresentações, que acontecem entre os dias 30 de março e 5 de abril de 2026. Ao todo, serão nove sessões ao longo da semana do evento.

A distribuição de entradas para a edição deste ano ocorre apenas presencialmente, sem reservas ou emissões pela internet.

