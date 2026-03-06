06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
INGRESSO SOLIDÁRIO

Ingressos para o Auto de Páscoa 2026 já podem ser retirados

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Auto de Páscoa

Ingressos para o tradicional Auto de Páscoa já podem ser retirados em São José dos Campos e em Caraguatatuba pelo público interessado em conferir as apresentações, que acontecem entre os dias 30 de março e 5 de abril de 2026. Ao todo, serão nove sessões ao longo da semana do evento.

A distribuição de entradas para a edição deste ano ocorre apenas presencialmente, sem reservas ou emissões pela internet.

Para garantir a entrada, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível por ingresso. Itens como arroz, feijão, macarrão, óleo, café e leite são as sugestões da organização, e todo o montante arrecadado será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.

Regras 

  • Cada pessoa pode retirar até 10 ingressos por CPF, mediante a entrega da quantidade equivalente de alimentos
  • Crianças a partir de 3 anos já precisam de ingresso próprio
  • Não haverá emissão de segunda via
  • Para o acesso, será obrigatória a apresentação do ingresso físico correspondente ao dia escolhido.

Pontos de troca

Os postos de atendimento funcionam nos seguintes locais:

São José dos Campos: Campus Colina da Igreja da Cidade, na rua Todas as Nações, via Cambuí. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Caraguatatuba: Serramar Shopping, na avenida José Herculano,nº 1086, Pontal de Santa Marina. A troca segue o horário de funcionamento do centro de compras.

A organização orienta o público a não adquirir entradas de terceiros, reforçando o caráter solidário e gratuito do evento.

