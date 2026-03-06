06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SESI

Cantora e instrumentista Josyara faz show gratuito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Cantora e instrumentista Josyara
O Centro Cultural SESI São José dos Campos recebe, no domingo (8), às 19h, a cantora e instrumentista Josyara. A artista traz à cidade o show de seu mais recente disco, “AVIA”, lançado no início de 2025.

Josyara sobe ao palco acompanhada por Lucas Martins (baixo), Bruno Marques (bateria) e Charles Tixier (synths).

O espetáculo conta com repertório de canções autorais e releituras de nomes como Cátia de França e Anelis Assumpção.

A apresentação, com classificação etária livre, acontece na unidade do SESI localizada na avenida Cidade Jardim, nº 4.389, no Bosque dos Eucaliptos. A entrada é gratuita, com reserva antecipada dos ingressos exclusivamente pelo portal Meu SESI.

