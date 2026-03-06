O Centro Cultural SESI São José dos Campos recebe, no domingo (8), às 19h, a cantora e instrumentista Josyara. A artista traz à cidade o show de seu mais recente disco, “AVIA”, lançado no início de 2025.

Josyara sobe ao palco acompanhada por Lucas Martins (baixo), Bruno Marques (bateria) e Charles Tixier (synths).

