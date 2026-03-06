Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (6) suspeito de filmar crianças em um shopping do Vale do Paraíba, além de outros locais públicos, e vender as imagens para uma rede internacional de pornografia infantil.
A prisão foi realizada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté durante a Operação Argos, que investiga o compartilhamento e a comercialização de material ilegal envolvendo menores.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após policiais identificarem, por meio de imagens de câmeras de segurança de um shopping da região, um homem que estaria seguindo e filmando crianças dentro do estabelecimento.
Com base nas evidências, a Justiça autorizou um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.
Homem foi preso com celular cheio de vídeos
Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram o investigado em posse de um telefone celular. Segundo a polícia, ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo e realizar a algemação.
Uma análise preliminar no aparelho revelou uma grande quantidade de material de pornografia infantil, incluindo vídeos gravados pelo próprio suspeito em diferentes locais públicos de cidades do Vale do Paraíba.
Entre os locais citados nas investigações estão shoppings, supermercados, farmácias e vias públicas. As gravações teriam sido feitas principalmente nas cidades de Taubaté e Pindamonhangaba.
Vídeos eram vendidos para compradores de vários países
De acordo com os investigadores, os arquivos eram comercializados pela internet para compradores de diversos países, o que indica a possível ligação com uma rede internacional de pedofilia.
Ainda segundo a polícia, também foram encontrados no celular registros clandestinos de mulheres em situações cotidianas, que também seriam vendidos em plataformas ilegais. Durante o interrogatório, o suspeito teria admitido que os vídeos envolvendo crianças geravam maior retorno financeiro.
Operação Argos combate rede internacional
A ação faz parte da Operação Argos, conduzida pela Deic de Taubaté e vinculada à operação estadual “Mulher Segura”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O nome da operação faz referência ao personagem da mitologia grega Argos, um gigante que possuía cem olhos e simboliza vigilância constante.
Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é identificar outros envolvidos no esquema e localizar os compradores do material ilegal. O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. As investigações continuam.