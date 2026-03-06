Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (6) suspeito de filmar crianças em um shopping do Vale do Paraíba, além de outros locais públicos, e vender as imagens para uma rede internacional de pornografia infantil.

A prisão foi realizada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté durante a Operação Argos, que investiga o compartilhamento e a comercialização de material ilegal envolvendo menores.