06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DE PAI PARA FILHA

Dia da Mulher tem show de Blues em família no Vicentina Aranha

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ana Clamesha e Lancaster
Ana Clamesha e Lancaster

O guitarrista Lancaster Ferreira comemora 35 anos de carreira com show ao lado da filha, Ana Clemesha, no Bambuzal do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, no domingo (8), às 10h30.

O show "Blues de Pai para Filha" conta com Ana como vocalista principal e apresenta um repertório com sons autorais, além de canções clássicas de B.B. King, Muddy Waters, Little Milton, Ray Charles, Stevie Wonder, Elmore James, Etta James e Stevie Ray Vaughan.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apresentação é gratuita e aberta ao público de todas as idades. O parque fica na rua Engenheiro Prudente Meireles Moraes, nº 302, na Vila Adyana, em São José dos Campos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários