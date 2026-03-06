O guitarrista Lancaster Ferreira comemora 35 anos de carreira com show ao lado da filha, Ana Clemesha, no Bambuzal do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, no domingo (8), às 10h30.

O show "Blues de Pai para Filha" conta com Ana como vocalista principal e apresenta um repertório com sons autorais, além de canções clássicas de B.B. King, Muddy Waters, Little Milton, Ray Charles, Stevie Wonder, Elmore James, Etta James e Stevie Ray Vaughan.

