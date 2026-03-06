A terceira unidade do Assaí Atacadista em São José dos Campos foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (6). Desde as primeiras horas de funcionamento, o novo mercado registrou estacionamentos completamente lotados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abertura da loja, localizada na avenida João Marson, nº 2.795, na Vila Industrial, dentro do complexo Serramar Mall, atraiu moradores de diferentes bairros da cidade, atraídos pelo anúncio de ofertas exclusivas de inauguração.