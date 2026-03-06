06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
INAUGURAÇÃO

Assaí inaugura terceira unidade em São José com mercado lotado

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Assai Atacadista inaugurou em SJC nova unidade
Assai Atacadista inaugurou em SJC nova unidade

A terceira unidade do Assaí Atacadista em São José dos Campos foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (6). Desde as primeiras horas de funcionamento, o novo mercado registrou estacionamentos completamente lotados.

A abertura da loja, localizada na avenida João Marson, nº 2.795, na Vila Industrial, dentro do complexo Serramar Mall, atraiu moradores de diferentes bairros da cidade, atraídos pelo anúncio de ofertas exclusivas de inauguração.

O espaço conta com setor de hortifruti, açougue, empório de frios, padaria e cafeteria. Com a inauguração, de acordo com a rede, foram criados cerca de 600 empregos diretos e indiretos.

Com a nova unidade, o Assaí Atacadista passa a contar com três lojas em São José dos Campos e 313 unidades em todo o país, sendo 118 no estado de São Paulo.

