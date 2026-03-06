O Jacareí visita o Tanabi na tarde deste sábado (7), a partir das 15h, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi, pela nona rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
Neste jogo, o time da região chega com seis jogos de invencibilidade, sem sofrer gols no período e com quatro vitórias consecutivas. No jogo passado, em casa, venceu o vice-lanterna Colorado de Caieiras por 2 a 0, no estádio Du Cambusano, em Jacareí.
Essa sequência vitoriosa colocou o time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi na quinta colocação, com 16 pontos. E começa a rodada quatro acima do adversário de logo mais, nono colocado, com 12 e primeiro time fora da zona de classificação.
Aliás, o Tanabi também vai a campo animado, já que na rodada passada ganhou fora de casa por 1 a 0 sobre o Ecus, em Suzano. Agora, o Jacaré do Vale encara 526 quilômetros, até o outro lado do estado, para buscar mais um triunfo na temporada 2026.