O Jacareí visita o Tanabi na tarde deste sábado (7), a partir das 15h, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi, pela nona rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Neste jogo, o time da região chega com seis jogos de invencibilidade, sem sofrer gols no período e com quatro vitórias consecutivas. No jogo passado, em casa, venceu o vice-lanterna Colorado de Caieiras por 2 a 0, no estádio Du Cambusano, em Jacareí.