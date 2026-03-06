Matematicamente classificado para a segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista, o São José recebe o Sertãozinho na tarde deste sábado (7), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela última rodada da primeira fase.
Em terceiro lugar, com 27 pontos, a Águia do Vale tem a chance até mesmo de fechar a fase com a melhor campanha geral. Para isso, tem que vencer logo mais e torcer para que o Água Santa, com 28, e a Ferroviária, com 27, não vençam.
No entanto, o time da região, sob comando do técnico Jorge Castilho, pensa mesmo em, ao menos, se manter entre os quatro primeiros colocados. Assim, no quadrangular da segunda fase, terá a chance de fazer o último jogo em casa.
Nesta tarde, o São José busca a quarta vitória consecutiva no torneio. Além disso, defende uma incrível invencibilidade de dez jogos, que vem desde o dia 21 de janeiro, quando perdeu pela última vez.
Na rodada anterior, mesmo com um time misto, a Águia do Vale venceu o Votuporanguense fora de casa por 2 a 1. Caso perca logo mais, poderá despencar para até o quinto lugar.
Por outro lado, não deverá ter facilidades logo mais, já que o Sertãozinho ainda tenta assegurar a classificação. Em sexto lugar, com 22 pontos, ainda tem o risco de ser ultrapassado pelo nono colocado em caso de derrota e, se empatar logo mais, também se garante na segunda fase.
O problema do Touro é a turbulência do meio da semana, com a demissão do técnico português Ricardo Lima. Nos bastidores, isso teria acontecido por ele não ter escalado o lateral Rodrigo Vilela, de 17 anos, filho do presidente do clube, segundo o jornal português A Bola. Agora, o time anunciou a contratação do técnico Finazzi, que já estreia neste final de semana.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Iran, Leo Rigo e Euller; Matheus Rocha, Thomaz Carvalho, Pedro Arthur, Luiz Otavio e Carlos Henrique; Rikelmi e Clessione. Técnico: Jorge Castilho
Sertãozinho
João Victor; Bruno, Marco, Barbosa e Helder Sá; Riquelme, Tenner e Prado; Lorran, Luketa e Jefinho. Técnico: Finazzi
Árbitro: João Vitor Gobi. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 7 de março de 2026. Horário: 15h