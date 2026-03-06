Matematicamente classificado para a segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista, o São José recebe o Sertãozinho na tarde deste sábado (7), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela última rodada da primeira fase.

Em terceiro lugar, com 27 pontos, a Águia do Vale tem a chance até mesmo de fechar a fase com a melhor campanha geral. Para isso, tem que vencer logo mais e torcer para que o Água Santa, com 28, e a Ferroviária, com 27, não vençam.