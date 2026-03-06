O Taubaté se despede da Série A-2 do Campeonato Paulista de forma melancólica na tarde de sábado (7). A partir das 15h, recebe o Grêmio Prudente, pela última rodada da primeira fase do torneio estadual.
Com 16 pontos, o Burro da Central, sob comando do técnico Fahel Junior, não tem mais nenhuma chance de classificação para a segunda fase. Por outro lado, também não tem mais risco de rebaixamento para a Série B.
Na rodada passada, o time da região ainda venceu o São Bento por 3 a 2, fora de casa, rebaixando o adversário para a Série A-3 do ano que vem. Agora, tem a chance de rebaixar outro time, no caso, o Prudente.
Isso porque o adversário desta tarde está em penúltimo lugar, com 11 pontos, e precisa vencer, além de torcer por outros tropeços, para se manter na divisão. E o Taubaté, que tem três vitórias no campeonato, todas fora de casa, tenta o primeiro triunfo diante da torcida.
Aliás, a campanha como mandante comprometeu toda a campanha do Burro da Central em 2026. Se tivesse ganho ao menos um jogo, por exemplo, chegaria a essa última rodada com chances matemáticas de se classificar.
Agora, o Taubaté quer esse triunfo para fechar a temporada com honra e, quem sabe, com o melhor ataque e o artilheiro do campeonato. No momento, Macário tem 7 gols, ao lado de Lucas, do Sertãozinho. E o time da região já marcou 21 gols, o segundo melhor ataque do torneio, atrás apenas do Água Santa, que marcou 22.
Desta maneira, se torna uma motivação para buscar o triunfo logo mais em uma temporada que, ao todo, decepcionou o torcedor. É um jogo que vale muita coisa dentro do campeonato, equipes que dependem de resultado. Acho um dos jogos mais importantes da rodada, em uma Série A2 muito justa, equilibrada, pontuação alta na parte de baixo da tabela também. Somos extremamente profissionais para reconhecer a importância da partida”, disse o treinador.
Ficha técnica
Taubaté
Adílson Jr; Mika, Breno, Renan Diniz e Ítalo; Wesley Fraga, Maranhão, Rodrigo Gaia e Bernardo Rosa; Macario e Romarinho. Técnico: Fahel Jr
Grêmio Prudente
João Paulo; Alan Uchôa, João Victor e Igor Ribeiro; Felipe Albuquerque, Fávero, Kevyn Moreira e Kaio Cristian; Jonatha Carlos, Anderson Ligeiro e Everton Kanela. Técnico: Luciano Dias
Árbitro: Murilo Tarrega Victor. Local: Estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: sábado, 7 de março de 2026. Horário: 15h