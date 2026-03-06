O Taubaté se despede da Série A-2 do Campeonato Paulista de forma melancólica na tarde de sábado (7). A partir das 15h, recebe o Grêmio Prudente, pela última rodada da primeira fase do torneio estadual.

Com 16 pontos, o Burro da Central, sob comando do técnico Fahel Junior, não tem mais nenhuma chance de classificação para a segunda fase. Por outro lado, também não tem mais risco de rebaixamento para a Série B.