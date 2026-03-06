Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.
A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5). Policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito na avenida dos Evangélicos.
Ele correu ao perceber a presença da equipe, mas foi acompanhado e abordado. Na busca pessoal foi localizada uma sacola com drogas na cintura dela e, no bolso, dinheiro em espécie.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso. Foram apreendidos R$ 181 em espécie, além de 65 gramas de maconha e 40 gramas de cocaína.