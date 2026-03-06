Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5). Policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito na avenida dos Evangélicos.

