OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Jovem de 24 anos é preso em flagrante no Campo dos Alemães

Por Da redação | São José dos Campos
Apreensões no Campo dos Alemães
Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5). Policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito na avenida dos  Evangélicos.

Ele correu ao perceber a presença da equipe, mas foi acompanhado e abordado. Na busca pessoal foi localizada uma sacola com drogas na cintura dela e, no bolso, dinheiro em espécie.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso. Foram apreendidos R$ 181 em espécie, além de 65 gramas de maconha e 40 gramas de cocaína.

