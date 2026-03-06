O ISJ (Instituto São José) realiza neste sábado (7), às 9h, uma Missa em Ação de Graças na Paróquia Coração de Jesus, em São José dos Campos, em comemoração ao centenário da instituição. A cerimônia é aberta ao público e deve reunir gerações de alunos, ex-alunos, educadores e autoridades locais.
A celebração marca o início de um ano dedicado à memória e ao futuro da escola, que consolidou sua trajetória no Vale do Paraíba ao longo dos anos desde a fundação pelas irmãs salesianas em 1926.
Hoje, o instituto ocupa uma área de 20 mil metros quadrados no Jardim Esplanada, atendendo estudantes do maternal ao ensino médio, buscando formação integral com base em valores cristãos. A proposta pedagógica do ISJ é inspirada no Sistema Preventivo de Dom Bosco, que utiliza os pilares da Razão, Religião e Amorevolezza (amorosidade).
Integrante da Rede Salesiana Brasil, a instituição busca aliar a excelência acadêmica à missão de formar cidadãos conscientes e solidários.
Além da missa solene, a programação do centenário contará com eventos religiosos, culturais e institucionais ao longo de todo o ano.
A paróquia fica na avenida Andrômeda, nº 3500, Bosque dos Eucaliptos.