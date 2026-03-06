O ISJ (Instituto São José) realiza neste sábado (7), às 9h, uma Missa em Ação de Graças na Paróquia Coração de Jesus, em São José dos Campos, em comemoração ao centenário da instituição. A cerimônia é aberta ao público e deve reunir gerações de alunos, ex-alunos, educadores e autoridades locais.

A celebração marca o início de um ano dedicado à memória e ao futuro da escola, que consolidou sua trajetória no Vale do Paraíba ao longo dos anos desde a fundação pelas irmãs salesianas em 1926.

