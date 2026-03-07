O tarifaço imposto aos produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, custou US$ 80 milhões (mais de R$ 420 milhões) à Embraer, taxada em 10% e depois ameaçada com sobretaxa de 40% em agosto de 2025, que acabou não sendo implantada -- aeronaves foram retiradas do pacote extra.

Segundo a empresa, foram pagos US$ 80 milhões em tarifas desde abril de 2025. A maior parte do gasto foi com a aviação executiva, que levou 85% do custo extra em tarifas. O restante ficou na área de suporte.