OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
IMPOSTO EXTRA

Tarifaço de Trump custou mais de R$ 420 milhões à Embraer

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo
O tarifaço imposto aos produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, custou US$ 80 milhões (mais de R$ 420 milhões) à Embraer, taxada em 10% e depois ameaçada com sobretaxa de 40% em agosto de 2025, que acabou não sendo implantada -- aeronaves foram retiradas do pacote extra.

Segundo a empresa, foram pagos US$ 80 milhões em tarifas desde abril de 2025. A maior parte do gasto foi com a aviação executiva, que levou 85% do custo extra em tarifas. O restante ficou na área de suporte.

Em 20 de fevereiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas sobre produtos importados impostas globalmente por Trump. Por seis votos a três, o tribunal manteve a decisão de um tribunal inferior que definiu excesso de autoridade de Trump.

A Corte decidiu que a interpretação do governo Trump de que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) concede ao presidente poder para impor as tarifas interferiria nos poderes do Congresso e violaria um princípio jurídico chamado doutrina das questões importantes.

A Embraer foi uma das beneficiadas com a decisão. O presidente e CEO da fabricante, Francisco Gomes Neto, disse que a empresa estuda se vai ou não tentar recuperar o dinheiro gasto com as tarifas, o que provavelmente demandaria uma ação judicial.

“Estamos acompanhando a situação para entender o que nossos pares vão fazer, e o que eles vão conseguir, para definir a nossa posição”, afirmou o executivo nesta sexta-feira (6).

