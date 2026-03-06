A Embraer monitora a situação dos seus funcionários no Oriente Médio após o início da guerra entre Estados Unidos e Irã. Israel também entrou no conflito em apoio aos americanos.

A guerra entrou no seu sétimo dia nesta sexta-feira (6) com novos ataques contra o Irã, e segue sem previsão de trégua entre os países.