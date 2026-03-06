06 de março de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Baep prende procurado pela Justiça por ameaça em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto por crime de ameaça, foi localizado e preso por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Guaratinguetá.

Ele foi abordado na quinta-feira (5), por volta das 16h30, na estrada vicinal Doutor Rafael Américo Ranieri. A equipe confirmou o mandado após consulta criminal ao aplicativo Muralha Paulista.

Diante dos fatos foi conduzido à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.

