Um homem procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto por crime de ameaça, foi localizado e preso por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Guaratinguetá.
Ele foi abordado na quinta-feira (5), por volta das 16h30, na estrada vicinal Doutor Rafael Américo Ranieri. A equipe confirmou o mandado após consulta criminal ao aplicativo Muralha Paulista.
Diante dos fatos foi conduzido à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceu à disposição da Justiça.