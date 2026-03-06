06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PROCURADA

Mulher foragida por tráfico é presa em flagrante em Guaratinguetá

Guaratinguetá
Uma mulher procurada pela Justiça por tráfico de drogas foi localizada e presa em Guaratinguetá.

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram a suspeita no bairro Santa Luzia. A pesquisa criminal confirmou o mandado de prisão expedido contra ela por tráfico de drogas com base no artigo 33 da 11343/06.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde ela permaneceu presa e à disposição da Justiça.

