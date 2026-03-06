06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PRISÃO PREVENTIVA

PM localiza procurado e cumpre mandado de prisão em SJC

Por Da redança | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça e com mandado de prisão preventiva foi localizado e preso em São José dos Campos. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), por volta das 19h.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para averiguar a denúncia de que o foragido se encontrava na Estrada Juca de Carvalho, no bairro Altos do Caetê. No local, o localizaram e abordaram.

Nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta aos sistemas confirmou o mandado de prisão pelo crime de roubo. Ele foi conduzido à central de flagrantes e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

