Um homem procurado pela Justiça e com mandado de prisão preventiva foi localizado e preso em São José dos Campos. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), por volta das 19h.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para averiguar a denúncia de que o foragido se encontrava na Estrada Juca de Carvalho, no bairro Altos do Caetê. No local, o localizaram e abordaram.

