A Embraer vai disputar uma concorrência internacional bilionária para fornecer 60 aviões de transporte tático para a Força Aérea Indiana. A proposta é avaliada em cerca de 1 trilhão de rúpias, aproximadamente 12 bilhões de dólares e 63 bilhões de reais.

A Índia deu um passo decisivo na licitação após o Conselho de Aquisições de Defesa aprovar o programa MTA, que prevê a aquisição das aeronaves. Agora o Conselho deve aprovar formalmente o programa antes que a concorrência comece.