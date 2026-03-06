Ameaçada de morte, uma mulher fugiu de casa com seu bebê no colo após o ex-marido ter arrombado o portão e invadido a casa dela na noite desta quinta-feira (5/3), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos.

De acordo com a polícia, a mulher de 37 anos fugiu com o filho de 2 anos no colo e pediu ajuda para uma equipe da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, que patrulhava a região. Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram o ex-marido, de 35 anos, ainda dentro da casa, em estado alterado e com sinais de embriaguez.