ZONA SUL

Ameaçada de morte, mulher foge do ex com bebê no colo em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/ Imagem ilustrativa

Ameaçada de morte, uma mulher fugiu de casa com seu bebê no colo após o ex-marido ter arrombado o portão e invadido a casa dela na noite desta quinta-feira (5/3), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos.

De acordo com a polícia, a mulher de 37 anos fugiu com o filho de 2 anos no colo e pediu ajuda para uma equipe da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, que patrulhava a região. Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram o ex-marido, de 35 anos, ainda dentro da casa, em estado alterado e com sinais de embriaguez.

A ocorrência foi apresentada na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O homem acabou autuado em flagrante por violação de domicílio e ameaça no contexto de violência doméstica. A autoridade policial não arbitrou fiança, e o investigado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava, com apresentação prevista em audiência de custódia.

Medo.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou que estava em casa com o filho quando começou a ouvir fortes socos no portão de metal, acompanhados de gritos do ex-companheiro. Quando tentou verificar o que estava acontecendo, ele já havia arrombado a entrada e ingressado no imóvel.

Ainda conforme o boletim, o homem alcançou a mulher dentro da casa, segurou seus braços e fez ameaças de morte. Com medo, ela correu para a rua com a criança e conseguiu pedir ajuda aos guardas municipais que passavam pelo bairro.

Os agentes informaram que o ex-marido estava  alterado e resistiu à abordagem, sendo necessário apoio para contê-lo. A mulher disse ainda que já vinha sendo ameaçada desde a manhã e que as intimidações também ocorriam por telefone e mensagens.

