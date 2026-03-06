O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Taubaté realizará um mutirão voltado a jovens de 16 a 22 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho e conquistar o primeiro emprego. O processo seletivo busca preencher vagas para uma empresa privada.
O evento será na próxima segunda-feira (9), com oportunidades que exigem ensino médio completo ou em curso e disponibilidade para realização de um curso formativo no período da manhã, que será remunerado com meio salário mínimo e benefícios.
Após o curso, que dura oito meses, há uma segunda etapa de quatro meses, um estágio prático de aplicação dos conhecimentos do curso. Nessa etapa, o jovem aprendiz passa a receber o valor integral do salário e pode ser efetivado pela empresa.
Os interessados devem comparecer ao PAT de Taubaté para retirar o encaminhamento e participar do processo seletivo. As vagas são limitadas e os candidatos devem levar currículo atualizado no momento do atendimento.
O PAT está localizado dentro do Desenvolve Taubaté, na Rodoviária Nova, rua Benedito da Silveira Moraes, nº 60, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.