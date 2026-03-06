O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Taubaté realizará um mutirão voltado a jovens de 16 a 22 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho e conquistar o primeiro emprego. O processo seletivo busca preencher vagas para uma empresa privada.

O evento será na próxima segunda-feira (9), com oportunidades que exigem ensino médio completo ou em curso e disponibilidade para realização de um curso formativo no período da manhã, que será remunerado com meio salário mínimo e benefícios.

