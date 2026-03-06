A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro Taubaté teve uma faixa interditada na manhã de quarta-feira (4) após parte do pavimento ceder no km 4,2, no sentido sul, próximo ao Mercato Della Colonia Agrícola di Quiririm, em Taubaté, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

De acordo com o DER, o problema ocorreu por causa de uma patologia na cabeceira da ponte sobre um canal que passa pelo local. Como medida preventiva para garantir a segurança dos motoristas e reduzir transtornos no trecho, uma das faixas de rolamento foi interditada.

