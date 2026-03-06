A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro Taubaté teve uma faixa interditada na manhã de quarta-feira (4) após parte do pavimento ceder no km 4,2, no sentido sul, próximo ao Mercato Della Colonia Agrícola di Quiririm, em Taubaté, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).
De acordo com o DER, o problema ocorreu por causa de uma patologia na cabeceira da ponte sobre um canal que passa pelo local. Como medida preventiva para garantir a segurança dos motoristas e reduzir transtornos no trecho, uma das faixas de rolamento foi interditada.
Ainda segundo o órgão, a interdição parcial será mantida até o início das obras de recuperação da ponte. O investimento estimado para a intervenção é de R$ 2,9 milhões, com prazo aproximado de seis meses para conclusão dos serviços.
Rodovia segue com trânsito liberado em faixa remanescente
Apesar da interdição de uma das faixas, o DER-SP informou que o trânsito no trecho continua fluindo normalmente e sem riscos para os usuários que utilizarem a faixa de rolamento remanescente. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local.
O ponto afetado fica em uma região de grande circulação entre Taubaté e Campos do Jordão, especialmente para motoristas que seguem pela serra e também para quem acessa a região de Quiririm.
Obra na ponte ainda depende de contratação
O DER informou que ainda não há prazo definido para o início das obras, já que a recuperação está em fase de contratação. A data oficial para começo da intervenção será divulgada assim que o processo for concluído.
A previsão inicial é de que a obra dure cerca de seis meses após a emissão da ordem de serviço. Até lá, a faixa interditada permanecerá bloqueada como forma de prevenção.
O que aconteceu no km 4,2 da SP-123
Segundo o DER, o asfalto cedeu devido a um problema estrutural na cabeceira da ponte sobre um canal existente no trecho. A medida imediata adotada foi o bloqueio de uma faixa para preservar a segurança viária e evitar agravamento da ocorrência.
Rodovia exige atenção de motoristas
Quem trafega pela SP-123 deve ficar atento à sinalização implantada no local e reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho com interdição. Como se trata de uma rodovia estratégica para o deslocamento entre Taubaté e Campos do Jordão, a orientação é acompanhar novas atualizações do DER sobre a recuperação da ponte.