O banqueiro Daniel Vorcaro deve deixar nesta sexta-feira (6) a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, para ser transferido à Penitenciária Federal de segurança máxima em Brasília.

A transferência foi determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça relator do caso, após pedido da Polícia Federal.

