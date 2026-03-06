O banqueiro Daniel Vorcaro deixou nesta sexta-feira (6) a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, para ser transferido à Penitenciária Federal de segurança máxima em Brasília. A saída ocorreu por volta das 11h40.

A transferência foi determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça relator do caso, após pedido da Polícia Federal. A expectativa é que Vorcaro embarque para Brasília a partir do aeroporto de São José dos Campos.

