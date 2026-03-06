O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas válido até às 23h59 desta sexta-feira (6), colocando diversas regiões em estado de atenção devido à chegada de frentes de instabilidade.

De acordo com a previsão, espera-se um volume de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo alcançar o acumulado de 50 mm ao longo do dia. As precipitações devem vir acompanhadas de ventos intensos, com rajadas que podem variar entre 40 e 60 km/h.

