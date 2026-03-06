06 de março de 2026
PERIGO POTENCIAL

Inmet alerta para chuvas e ventos intensos na região do Vale

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Leandro Vaz
Alerta para chuvas e ventos no Vale do Paraíba
Alerta para chuvas e ventos no Vale do Paraíba

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas válido até às 23h59 desta sexta-feira (6), colocando diversas regiões em estado de atenção devido à chegada de frentes de instabilidade.

De acordo com a previsão, espera-se um volume de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo alcançar o acumulado de 50 mm ao longo do dia. As precipitações devem vir acompanhadas de ventos intensos, com rajadas que podem variar entre 40 e 60 km/h.

Embora o risco seja considerado moderado, o órgão não descarta a possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Para garantir a segurança, o Inmet e a Defesa Civil recomendam que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é orientado que motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, e que moradores evitem o uso de aparelhos eletrônicos conectados diretamente às tomadas durante as tempestades.

Em caso de emergências ou situações de risco, os cidadãos devem buscar auxílio imediato junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.

