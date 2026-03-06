O Museu Náutico de Ilhabela, no Centro Histórico, mantém em cartaz a exposição permanente sobre o transatlântico Príncipe de Astúrias. Com entrada gratuita, o público pode visitar o acervo diariamente.

Nesta quinta-feira (5), o naufrágio do navio, conhecido como o "Titanic Brasileiro", completou 110 anos. O desastre ocorreu em 1916, na Ponta da Pirabura, durante uma tempestade que levou a embarcação a afundar após uma colisão em poucos minutos, deixando centenas de vítimas.

