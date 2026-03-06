06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TITANIC BRASILEIRO

Ilhabela tem exposição sobre o naufrágio do Príncipe de Astúrias

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMI
Maquete do Príncipe de Astúrias
Maquete do Príncipe de Astúrias

O Museu Náutico de Ilhabela, no Centro Histórico, mantém em cartaz a exposição permanente sobre o transatlântico Príncipe de Astúrias. Com entrada gratuita, o público pode visitar o acervo diariamente.

Nesta quinta-feira (5), o naufrágio do navio, conhecido como o "Titanic Brasileiro", completou 110 anos. O desastre ocorreu em 1916, na Ponta da Pirabura, durante uma tempestade que levou a embarcação a afundar após uma colisão em poucos minutos, deixando centenas de vítimas.

A exposição conta com peças históricas como objetos resgatados do fundo do mar e documentos da época, além de maquetes com modelos narrando a trajetória do navio que trafegava entre a Espanha e a Argentina. Há ainda painéis sobre outros naufrágios famosos do litoral norte paulista.

O museu fica na Praça Coronel Julião, na Vila, no antigo prédio da Cadeia e Fórum. Funciona das 9h às 20h com entrada gratuita.

