Guaratinguetá está praticamente paralisada na manhã desta sexta-feira (6) após chuvas torrenciais desde a noite de quinta-feira (5), que chegaram a 150 milímetros em poucas horas. Diversas ruas estão alagadas e impediram os moradores de sair de casa, além de famílias desabrigadas em bairros com transbordamento de rios e córregos.

Até as 8h desta sexta, pelo menos quatro famílias precisaram sair de suas casas no bairro Colônia do Piagui, em razão do extravasamento do Rio Piagui, ocasionando inundação no bairro. Dez pessoas foram encaminhadas para um abrigo. Há cerca de 10 pontos de alagamento severo no município.

