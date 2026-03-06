Guaratinguetá está praticamente paralisada na manhã desta sexta-feira (6) após chuvas torrenciais desde a noite de quinta-feira (5), que chegaram a 150 milímetros em poucas horas. Diversas ruas estão alagadas e impediram os moradores de sair de casa, além de famílias desabrigadas em bairros com transbordamento de rios e córregos.
Até as 8h desta sexta, pelo menos quatro famílias precisaram sair de suas casas no bairro Colônia do Piagui, em razão do extravasamento do Rio Piagui, ocasionando inundação no bairro. Dez pessoas foram encaminhadas para um abrigo. Há cerca de 10 pontos de alagamento severo no município.
O prefeito da cidade, Junior Filippo (PSD), instalou um gabinete de crise na manhã desta sexta para atender as demandas da população diante dos impactos do temporal. Sete secretarias municipais estão mobilizadas, além da companhia de fornecimento de água e do Fundo Social de Solidariedade.
A Prefeitura de Guaratinguetá informou que quatro famílias precisaram ser resgatadas em área atingida no bairro. Elas foram levadas para as dependências da Escola Municipal André Freire, onde receberam roupas, alimentos e atenção em saúde. Foram montados locais de repouso nas salas de aula. As aulas nessa unidade escolar estão suspensas nesta sexta.
Entre 20h e 3h desta sexta-feira (6), segundo a administração municipal, choveu 150 mm sobre o município, o que ocasionou inúmeros pontos de alagamento, principalmente em vias públicas, por conta do volume d’água que seguiu avançando pela madrugada.
Todos os servidores da Defesa Civil foram colocados de prontidão e atuaram em diversos pontos da cidade, além da colaboração das secretarias pertencentes ao Plano de Contingência do Município, que atua desde os primeiros pedidos de apoio dos cidadãos.
Cidade sem água
A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) informa que, em razão das fortes chuvas registradas nas últimas horas, houve aumento significativo do nível de água do Ribeirão Guaratinguetá na área de captação, ocasionando o alagamento da casa de bombas localizada na ETA (Estação de Tratamento de Água).
Com isso, os equipamentos responsáveis pelo bombeamento ficaram submersos, sendo necessário interromper temporariamente a operação do sistema para avaliação técnica e realização dos procedimentos de segurança e manutenção.
O abastecimento de água será interrompido em grande parte da cidade, exceto nas regiões abastecidas por poços, que continuarão operando normalmente.
“As equipes da Saeg já estão mobilizadas e trabalhando para normalizar o sistema o mais breve possível. A Saeg orienta a população a utilizar a água de forma consciente durante esse período”, informou a companhia.