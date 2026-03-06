06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CRIME AMBIENTAL

Fiscalização apreende itens de ambulantes em área de preservação

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensões em área de restinga
Uma operação conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e a Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de diversos materiais de ambulantes clandestinos na última quinta-feira (5), em Caraguatatuba. A ação ocorreu na região da Lagoa Azul, no bairro Capricórnio, área considerada de preservação permanente.

Apreensões

A ação foi motivada por denúncias feitas à Central 156. No local, as equipes encontraram objetos escondidos em meio à vegetação de restinga, o que compromete a regeneração do ecossistema e gera riscos de poluição hídrica. Entre os itens retirados com o auxílio de dois caminhões e uma retroescavadeira, estavam:

Geladeiras;

  • Mesas;

  • Cadeiras;

    • Churrasqueiras;

  • Carrinhos de alimentos;

  • Galões de água;

    • Legislação

    A prefeitura reforça que as restingas localizadas a até 300 metros da linha de maré alta são protegidas por lei. Quem desmata ou utiliza essas áreas indevidamente está sujeito às penalidades do Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012).

    Suspeitas de irregularidades podem ser registradas pelo 156 (segunda a sexta, das 8h às 20h; sábados, das 9h às 15h) ou pelo site oficial da prefeitura.

    Comentários

    Comentários