Uma operação conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e a Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de diversos materiais de ambulantes clandestinos na última quinta-feira (5), em Caraguatatuba. A ação ocorreu na região da Lagoa Azul, no bairro Capricórnio, área considerada de preservação permanente.

Apreensões

A ação foi motivada por denúncias feitas à Central 156. No local, as equipes encontraram objetos escondidos em meio à vegetação de restinga, o que compromete a regeneração do ecossistema e gera riscos de poluição hídrica. Entre os itens retirados com o auxílio de dois caminhões e uma retroescavadeira, estavam: