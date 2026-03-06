Uma operação conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e a Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de diversos materiais de ambulantes clandestinos na última quinta-feira (5), em Caraguatatuba. A ação ocorreu na região da Lagoa Azul, no bairro Capricórnio, área considerada de preservação permanente.
Apreensões
A ação foi motivada por denúncias feitas à Central 156. No local, as equipes encontraram objetos escondidos em meio à vegetação de restinga, o que compromete a regeneração do ecossistema e gera riscos de poluição hídrica. Entre os itens retirados com o auxílio de dois caminhões e uma retroescavadeira, estavam:
Geladeiras;
Mesas;
Cadeiras;
Churrasqueiras;
Carrinhos de alimentos;
Galões de água;
Legislação
A prefeitura reforça que as restingas localizadas a até 300 metros da linha de maré alta são protegidas por lei. Quem desmata ou utiliza essas áreas indevidamente está sujeito às penalidades do Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012).
Suspeitas de irregularidades podem ser registradas pelo 156 (segunda a sexta, das 8h às 20h; sábados, das 9h às 15h) ou pelo site oficial da prefeitura.