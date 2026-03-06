Uma criança de 2 anos prendeu o dedo no ralo do banheiro de uma residência em Ubatuba.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (5), por volta das 19h, quando a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para romper o objeto.

