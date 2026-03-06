Uma criança de 2 anos prendeu o dedo no ralo do banheiro de uma residência em Ubatuba.
A ocorrência foi registrada na quinta-feira (5), por volta das 19h, quando a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para romper o objeto.
Os pais levaram a criança à UPA Maranduba para socorro, mas era preciso retirar o ralo de aço inox.
Devido à resistência do material, a equipe teve dificuldades para desprender o dedo da criança com as ferramentas disponíveis.
Um policial militar emprestou materiais particulares que possibilitaram que o objeto fosse retirado.
Não há informações adicionais sobre o estado de saúde da criança.