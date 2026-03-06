06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCIDENTE

Criança prende dedo no ralo do banheiro e mobiliza bombeiros

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma criança de 2 anos prendeu o dedo no ralo do banheiro de uma residência em Ubatuba.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (5), por volta das 19h, quando a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para romper o objeto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os pais levaram a criança à UPA Maranduba para socorro, mas era preciso retirar o ralo de aço inox.

Devido à resistência do material, a equipe teve dificuldades para desprender o dedo da criança com as ferramentas disponíveis.

Um policial militar emprestou materiais particulares que possibilitaram que o objeto fosse retirado.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde da criança.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários