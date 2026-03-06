06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MACONHA E COCAÍNA

Mulheres são flagradas com drogas na região íntima em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SAP
Apreensão em Tremembé
Duas mulheres foram flagradas ao tentar entrar com entorpecentes introduzidos na região íntima no Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha, em Tremembé.

A ação ocorreu no domingo (1º), durante o procedimento de revista. Em ambos os casos, as drogas seriam entregues aos companheiros das suspeitas, que estão custodiados na unidade.

As mulheres foram submetidas ao exame de escaneamento corporal, que apontou as irregularidades. Uma das visitantes, de 34 anos, portava 145 gramas de maconha e a outra, de 33 anos, levava 158 gramas de cocaína.

Ambas foram encaminhadas à delegacia de polícia de plantão em Taubaté para a lavratura do Boletim de Ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis.

