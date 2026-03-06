Duas mulheres foram flagradas ao tentar entrar com entorpecentes introduzidos na região íntima no Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha, em Tremembé.

A ação ocorreu no domingo (1º), durante o procedimento de revista. Em ambos os casos, as drogas seriam entregues aos companheiros das suspeitas, que estão custodiados na unidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp