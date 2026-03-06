06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MARIDO PRESO

Mulher tenta entrar com maconha em área íntima no CDP de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgaçao/SAP
Invólucro com 131 gramas de maconha
Uma mulher foi flagrada com 131 gramas de maconha na região íntima ao tentar visitar o companheiro, detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) Dr. Félix Nobre de Campos, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no sábado (28), durante as revistas de visitação.

A mulher foi surpreendida pelo resultado do exame de escaneamento corporal, que apontou irregularidades, e voluntariamente retirou o invólucro da área íntima.

Ela foi conduzida à delegacia de polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Além disso, foi suspensa do rol de visitas da Secretaria da Administração Penitenciária.

Comentários

