Uma mulher foi flagrada com 131 gramas de maconha na região íntima ao tentar visitar o companheiro, detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) Dr. Félix Nobre de Campos, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no sábado (28), durante as revistas de visitação.
A mulher foi surpreendida pelo resultado do exame de escaneamento corporal, que apontou irregularidades, e voluntariamente retirou o invólucro da área íntima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ela foi conduzida à delegacia de polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Além disso, foi suspensa do rol de visitas da Secretaria da Administração Penitenciária.