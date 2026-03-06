A Embraer atingiu em 2025 uma receita recorde de US$ 7,6 bilhões (R$ 41,9 bilhões) em 2025, o maior nível anual de todos os tempos e acima do limite superior das estimativas anuais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os destaques foram as receitas das áreas de Defesa & Segurança e Aviação Executiva, com crescimento anual de 36% e 24%, respectivamente. No quarto trimestre de 2025, a receita foi de US$ 2,7 bilhões (R$ 14,3 bilhões).