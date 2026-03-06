A Embraer atingiu em 2025 uma receita recorde de US$ 7,6 bilhões (R$ 41,9 bilhões) em 2025, o maior nível anual de todos os tempos e acima do limite superior das estimativas anuais.
Os destaques foram as receitas das áreas de Defesa & Segurança e Aviação Executiva, com crescimento anual de 36% e 24%, respectivamente. No quarto trimestre de 2025, a receita foi de US$ 2,7 bilhões (R$ 14,3 bilhões).
Foram entregues 244 aeronaves no ano passado – somando aviação comercial, executiva e defesa –, 18% a mais do que em 2024. A Embraer entregou 91 aeronaves no último trimestre de 2025, sendo 32 jatos comerciais (18 E2s e 14 E1s), 53 jatos executivos (28 leves e 25 médios) e seis aeronaves no segmento de defesa (dois KC-390 Millennium e quatro A-29 Super Tucano).
A margem EBIT ajustada no ano atingiu 8,7% e o fluxo de caixa livre (sem a Eve Air Mobility) superou os US$ 491 milhões (R$ 2,3 bilhões), também acima das previsões anunciadas.
O lucro líquido ajustado foi de US$ 253 milhões (R$ 1,4 bilhão), uma queda de 45% em comparação com o ano anterior. Segundo a Embraer, o principal impacto foram as tarifas dos Estados Unidos.
Para 2026, a projeção da companhia é entregar entre 80 e 85 jatos comerciais e entre 160 e 170 jatos executivos. A geração de receita estimada está entre US$ 8,2 e US$ 8,5 bilhões, com margem EBIT ajustada entre 8,7% e 9,3%. A expectativa é que o fluxo de caixa no ano seja de US$ 200 milhões ou superior.