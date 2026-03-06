O último boletim de balneabilidade, divulgado pela Cetesb na quinta-feira (5), aponta que dez praias do Litoral Norte paulista não estão adequadas para banho.
As praias impróprias foram sinalizadas fisicamente com bandeiras vermelhas, indicando que há riscos para os banhistas.
Ilhabela é a cidade com mais inadequações, enquanto São Sebastião não possui restrições.
Classificação
A classificação imprópria ocorre quando o levantamento aponta concentrações excessivas de bactérias, geralmente por contaminação de esgoto, o que pode causar doenças.
Os indicadores atuais são válidos até o próximo dia 12, quando um novo boletim será emitido após testes.
Lista de praias
As praias que devem ser evitadas são:
- Ilhabela (6 pontos): Estão com bandeira vermelha as praias Itaquanduba, Ilha das Cabras, Curral, Veloso, Julião e Barreiros Sul. O ponto da praia Barreiros Sul apresenta criticidade por estar classificado como impróprio pela terceira semana consecutiva.
- Ubatuba (3 pontos): Estão na lista Perequê-Mirim, Itaguá (Av. Leovegildo, 1724) e Rio Itamambuca. A praia Perequê-Mirim permanece imprópria pela segunda semana seguida. Já o ponto do Itaguá (Av. Leovegildo, 1724) foi classificado como impróprio em todas as semanas avaliadas em 2026, enquanto o Rio Itamambuca mantém alto histórico de reincidência, com bandeira vermelha em quase todas as amostragens do ano.
- Caraguatatuba (1 ponto): A Prainha é o único ponto impróprio e o mais crítico do município. O local apresenta reincidência de contaminação em 8 das 10 semanas monitoradas desde janeiro.
Recomendações e Riscos
A Cetesb recomenda que os banhistas evitem o contato com a água em praias sinalizadas com a bandeira vermelha. A exposição a águas contaminadas por esgoto pode causar doenças como gastroenterite, febre e infecções de pele.