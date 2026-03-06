O último boletim de balneabilidade, divulgado pela Cetesb na quinta-feira (5), aponta que dez praias do Litoral Norte paulista não estão adequadas para banho.

As praias impróprias foram sinalizadas fisicamente com bandeiras vermelhas, indicando que há riscos para os banhistas.

Ilhabela é a cidade com mais inadequações, enquanto São Sebastião não possui restrições.