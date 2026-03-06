Com prazo de 90 dias para conclusão, a fase definitiva de recuperação do pavimento e a operação tapa-buraco prosseguem na Rodovia Presidente Dutra.

A etapa teve início em março, após reparos emergenciais em 2.600 pontos críticos realizados em fevereiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Frentes de trabalho