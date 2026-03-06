Com prazo de 90 dias para conclusão, a fase definitiva de recuperação do pavimento e a operação tapa-buraco prosseguem na Rodovia Presidente Dutra.
A etapa teve início em março, após reparos emergenciais em 2.600 pontos críticos realizados em fevereiro.
Frentes de trabalho
As obras contemplam a recuperação de 195 km de faixas de rolamento, sendo 152 km no trecho de São Paulo e 43 km no Rio de Janeiro.
Equipes atuam 24 horas por dia nos trechos entre o km 0 (Queluz) e o km 50 (Lorena), em ambos os sentidos.
Há também uma equipe noturna trabalhando entre o km 50 e o km 100 (Pindamonhangaba).
Cronograma
A recuperação já foi concluída entre os km 42 e 44, na pista sentido Rio de Janeiro.
O cronograma de obras inclui as regiões de Aparecida, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. A RioSp, concessionária responsável, prevê a conclusão em 90 dias, podendo o prazo ser alterado conforme as condições climáticas.
Operação Tapa-Buraco
Na operação tapa-buraco, seis equipes realizam a manutenção diária nos seguintes pontos:
- Rio de Janeiro (Pista Norte): km 340 e km 230 (Serra das Araras).
- São Paulo: km 83 (Pista Norte), km 12 (Pista Norte) e km 40 (Pista Sul).
Orientações aos Motoristas
Os trechos em obras possuem sinalização e acompanhamento de equipes operacionais. A concessionária orienta os condutores a:
- Reduzir a velocidade nos locais sinalizados;
- Sinalizar manobras de mudança de faixa;
- Manter distância do veículo à frente;
- Respeitar os limites de velocidade e as orientações dos operadores de tráfego.