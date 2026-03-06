06 de março de 2026
MOBILIDADE

Reparos na Via Dutra devem ser concluídos em 90 dias, diz RioSP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/RioSP
Equipes atuam 24 horas nos trechos em recuperação
Equipes atuam 24 horas nos trechos em recuperação

Com prazo de 90 dias para conclusão, a fase definitiva de recuperação do pavimento e a operação tapa-buraco prosseguem na Rodovia Presidente Dutra.

A  etapa teve início em março, após reparos emergenciais em 2.600 pontos críticos realizados em fevereiro.

Frentes de trabalho 

As obras contemplam a recuperação de 195 km de faixas de rolamento, sendo 152 km no trecho de São Paulo e 43 km no Rio de Janeiro.

Equipes atuam 24 horas por dia nos trechos entre o km 0 (Queluz) e o km 50 (Lorena), em ambos os sentidos.

Há também uma equipe noturna trabalhando entre o km 50 e o km 100 (Pindamonhangaba).

Cronograma

A recuperação já foi concluída entre os km 42 e 44, na pista sentido Rio de Janeiro.

O cronograma de obras inclui as regiões de Aparecida, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. A RioSp, concessionária responsável, prevê a conclusão em 90 dias, podendo o prazo  ser alterado conforme as condições climáticas.

Operação Tapa-Buraco

Na operação tapa-buraco, seis equipes realizam a manutenção diária nos seguintes pontos:

  • Rio de Janeiro (Pista Norte): km 340 e km 230 (Serra das Araras).
  • São Paulo: km 83 (Pista Norte), km 12 (Pista Norte) e km 40 (Pista Sul).

Orientações aos Motoristas

Os trechos em obras possuem sinalização e acompanhamento de equipes operacionais. A concessionária orienta os condutores a:

  • Reduzir a velocidade nos locais sinalizados;
  • Sinalizar manobras de mudança de faixa;
  • Manter distância do veículo à frente;
  • Respeitar os limites de velocidade e as orientações dos operadores de tráfego.

