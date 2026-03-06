A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o retorno das chuvas em diversas regiões do estado entre sexta-feira (6) e domingo (8). De acordo com os modelos meteorológicos analisados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a mudança nas condições do tempo ocorre devido à atuação de um cavado meteorológico em níveis mais elevados da atmosfera, associado à umidade proveniente do oceano.

Na sexta-feira (6), o sol ainda aparece entre algumas nuvens ao longo do dia, o que mantém a sensação de calor e tempo abafado. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, típicas de verão, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões norte e leste do estado, incluindo a Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte.