A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o retorno das chuvas em diversas regiões do estado entre sexta-feira (6) e domingo (8). De acordo com os modelos meteorológicos analisados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a mudança nas condições do tempo ocorre devido à atuação de um cavado meteorológico em níveis mais elevados da atmosfera, associado à umidade proveniente do oceano.
Na sexta-feira (6), o sol ainda aparece entre algumas nuvens ao longo do dia, o que mantém a sensação de calor e tempo abafado. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, típicas de verão, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões norte e leste do estado, incluindo a Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte.
No sábado (7), as condições para chuva permanecem, com pancadas típicas de verão a partir da tarde, que podem ocorrer de forma rápida e isolada, mas com potencial para intensidade moderada a forte em alguns pontos.
Já no domingo (8), a aproximação de uma frente fria na costa do Sudeste, associada à alta disponibilidade de umidade, aumenta as condições para chuva mais persistente em parte do território paulista. Há possibilidade de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com potencial para acumulados mais significativos, especialmente nas regiões próximas ao litoral.
Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos, deslizamentos e outros transtornos associados às chuvas intensas.
Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.