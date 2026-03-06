06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Com prisão decretada até 2033, procurado é preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem preso no bairro Jardim Bela Vista, em Jacareí
Homem preso no bairro Jardim Bela Vista, em Jacareí

Um homem procurado pela Justiça, com histórico criminal por porte ilegal de arma de fogo e furto de automóveis, foi preso em Jacareí.

A ação ocorreu na noite de quarta-feira (4), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim Bela Vista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe visualizou o suspeito e, em abordagem, constatou um mandado de prisão em aberto, válido até 12 de outubro de 2033. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários