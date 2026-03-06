Um homem procurado pela Justiça, com histórico criminal por porte ilegal de arma de fogo e furto de automóveis, foi preso em Jacareí.

A ação ocorreu na noite de quarta-feira (4), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim Bela Vista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp