Um homem procurado pela Justiça, com histórico criminal por porte ilegal de arma de fogo e furto de automóveis, foi preso em Jacareí.
A ação ocorreu na noite de quarta-feira (4), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim Bela Vista.
A equipe visualizou o suspeito e, em abordagem, constatou um mandado de prisão em aberto, válido até 12 de outubro de 2033. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.