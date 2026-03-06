Em operação contra o tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo em Cruzeiro, a Polícia Civil prendeu três adultos e deteve dois adolescentes, além de apreender drogas, simulacro de arma e dinheiro.

Batizada de a Operação Mirante, a ação foi conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, na manhã de quinta-feira (5), com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a investigações de município.