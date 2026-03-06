Em operação contra o tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo em Cruzeiro, a Polícia Civil prendeu três adultos e deteve dois adolescentes, além de apreender drogas, simulacro de arma e dinheiro.
Batizada de a Operação Mirante, a ação foi conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, na manhã de quinta-feira (5), com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a investigações de município.
Com apoio de outras delegacias e da Polícia Militar, a operação contou com 48 policiais e 18 viaturas.
Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a identificação de indivíduos que se reuniram entre a noite de 31 de dezembro de 2025 e a madrugada de 1º de janeiro de 2026 no mirante da rua Vicente Mota Ferreira, no bairro Lagoa Dourada.
Imagens do sistema de videomonitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) de Cruzeiro registraram o grupo exibindo armas de fogo, realizando disparos e utilizando coletes balísticos.
Com base no trabalho investigativo da DIG, foram identificados participantes do grupo, incluindo adultos e adolescentes. A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão em diversos endereços da cidade.
Prisões e apreensões
Durante o cumprimento das ordens judiciais, três adultos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também foram apreendidos dois adolescentes por atos infracionais equivalentes aos mesmos crimes.
Nas residências vistoriadas, os policiais apreenderam diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas, entre eles: mais de 10 telefones celulares, R$ 2.344 em dinheiro, 200 microtubos tipo eppendorf, 60 plásticos para embalo de drogas, balança de precisão, peneiras plásticas, anotações contábeis do tráfico, simulacro de pistola modelo Glock, 21 pinos de cocaína (16,70 g), porções de maconha (20,50 g), pedras de crack (30,80 g) e lâmina de gilete usada no preparo das drogas.
Os materiais estavam distribuídos entre os imóveis alvos da operação. A autoridade policial ratificou a prisão dos adultos e os adolescentes foram apreendidos, e depois encaminhados para apresentação à Vara da Infância e Juventude.