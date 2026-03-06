Um homem foi preso em flagrante por estelionato em Jacareí. A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira (4), quando a polícia foi acionada para averiguar o uso de documentos falsos em operação bancária na agência da avenida São João.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.