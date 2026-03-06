Um pedido de socorro feito à GCM (Guarda Civil Municipal) por uma mulher em via pública, na manhã de quinta-feira (5), levou à prisão em flagrante do companheiro dela em Jacareí, após relato de ameaças de morte contra ela e contra os filhos.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher abordou a equipe “visivelmente nervosa” e os guardas foram até a casa indicada, no Jardim Santa Marina, onde localizaram o suspeito.
O caso foi registrado como ameaça, com agravante no contexto de violência contra a mulher, e violência doméstica (Lei Maria da Penha), com flagrante, segundo a Polícia Civil.
De acordo com o registro, a equipe da GCM estava estacionada nas proximidades da Escola Zilda quando a mulher se aproximou para relatar que o marido estaria ameaçando matá-la e aos filhos. A ocorrência foi comunicada às autoridades por volta das 7h45.
Com as informações da solicitante, os guardas se deslocaram até a residência indicada, na rua José Lino da Silva, no Jardim Santa Marina. No local, localizaram o homem, de 37 anos, apontado pela mulher, de 35 anos. Ainda segundo o boletim, ele negou as ameaças e disse que teria sido ameaçado pela companheira.
Desconfiança
No depoimento, a vítima afirmou que mantém relacionamento com o companheiro há cerca de seis anos e que o comportamento dele se torna agressivo durante discussões motivadas por desentendimentos e desconfianças no relacionamento.
Segundo o registro, ela relatou ameaças graves, incluindo a frase de que ele iria “passar uma faca” no pescoço dela e que “encheria” o rosto dela de tiros, além de ameaças dirigidas ao filho mais velho, adolescente, com a intenção de mandar terceiros agredi-lo.
Conforme o boletim, a vítima disse que, no momento do fato, as ameaças foram verbais (sem agressão física naquele instante), mas relatou episódio anterior de agressão física no começo do relacionamento. Ela manifestou interesse em medidas protetivas de urgência.
Ao analisar as declarações, a autoridade policial entendeu que havia elementos de autoria e materialidade para o crime de ameaça no contexto de violência doméstica. O boletim registra que o estado emocional da mulher e o relato dos guardas municipais reforçaram a urgência da intervenção, e o delegado determinou a prisão em flagrante do investigado e o formal indiciamento.
O documento também registra que, por se tratar de situação envolvendo violência doméstica, não foi concedida fiança no plantão policial e houve representação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, ficando à disposição da Justiça.