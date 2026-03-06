Um pedido de socorro feito à GCM (Guarda Civil Municipal) por uma mulher em via pública, na manhã de quinta-feira (5), levou à prisão em flagrante do companheiro dela em Jacareí, após relato de ameaças de morte contra ela e contra os filhos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher abordou a equipe “visivelmente nervosa” e os guardas foram até a casa indicada, no Jardim Santa Marina, onde localizaram o suspeito.