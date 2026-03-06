Guaratinguetá foi atingida por uma chuva de 130 milímetros a partir das 20h de quinta-feira (5), causando estragos na cidade, com ruas alagadas e quatro famílias desalojadas.
A Prefeitura de Guaratinguetá informou que, em razão da chuva pesada e constante, registrou dezenas de pedidos de intervenção, por meio da Defesa Civil.
Entre 20h e 3h desta sexta-feira (6), segundo a administração municipal, choveu 130 mm sobre o município, o que ocasionou inúmeros pontos de alagamento, principalmente em vias públicas, por conta do volume d’água que seguiu avançando pela madrugada.
Houve o extravasamento do Rio Piagui, ocasionando inundação no bairro, com 10 pessoas encaminhadas para abrigo. A Prefeitura informou que quatro famílias precisaram ser resgatadas em área atingida no bairro Colônia do Piagui.
Elas foram levadas para as dependências da Escola Municipal André Freire, onde receberam roupas, alimentos e atenção em saúde. Foram montados locais de repouso nas salas de aula.
Em virtude desse episódio, as aulas nessa unidade escolar estão suspensas nesta sexta-feira (6).
Todos os servidores da Defesa Civil foram colocados de prontidão e atuaram em diversos pontos da cidade, além da colaboração das secretarias pertencentes ao Plano de Contingência do Município, que atua desde os primeiros pedidos de apoio dos cidadãos.