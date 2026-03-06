Guaratinguetá foi atingida por uma chuva de 130 milímetros a partir das 20h de quinta-feira (5), causando estragos na cidade, com ruas alagadas e quatro famílias desalojadas.

A Prefeitura de Guaratinguetá informou que, em razão da chuva pesada e constante, registrou dezenas de pedidos de intervenção, por meio da Defesa Civil.