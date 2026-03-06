Dezenas de corretores de imóveis participaram, em evento exclusivo, do meeting imobiliário promovido pela Plaenge para apresentar em primeira mão o seu mais novo projeto em Campinas: o Belgravia. O encontro, realizado na ampla central de vendas da construtora, integra a estratégia da Plaenge de valorizar o mercado local e envolver os profissionais desde as etapas iniciais dos lançamentos.O empreendimento chega oficialmente ao mercado em abril.
Durante a apresentação, os profissionais conheceram as imagens perspectivas, as diferentes tipologias de plantas e os detalhes conceituais que definem a identidade do projeto. A proposta arquitetônica, inspirada na elegância do tradicional bairro londrino homônimo, despertou interesse imediato entre os convidados, atentos às oportunidades para seus clientes e investidores.
Além do conteúdo técnico, o evento foi também uma oportunidade de relacionamento. Em clima descontraído, os corretores circularam pelo espaço, trocaram informações e fortaleceram conexões enquanto se serviam do sofisticado bufê assinado pela Roberto Alves Gastronomia, que preparou duas ilhas com opções variadas e apresentação cuidadosa.
Thiago Garcia, gerente comercial da Plaenge
Renata Oliveira, analista de desenvolvimento de produto da Plaenge
Corretores atentos à apresentação do Belgravia
Johnny Santos (de blazer) com a equipe da Entre Imobiliárias
Márcia Carvalho, executiva de vendasda Plaenge
Ana Carolina Valente, Amanda Almeida, Augusto Oliveira, Júlio Santos e Iago Demonte
Representantes das imobiliárias Vitrus e Imóveis Conect
Corretores da Imobiliária Citta
Equipes das imobiliárias Moving House, R.Exclusive e Gabriela Andery
Networking dos profissionais do setor imobiliário
Bufê assinado por Roberto Alves Gastronomia
Maria Carolina Bueno Mazzarolo, da Imobiliária Citta, com o time da Plaenge Felipe Fabian, Johnny Santos e Thiago Garcia