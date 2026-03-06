Na quinta-feira anterior, dia 25 de fevereiro, foi celebrada a chegada da nova coleção da Colcci com um coquetel intimista para convidados na loja da marca no Vale Sul Shopping.

A coleção, criada na Itália, foi inspirada na arte, na arquitetura e na sofisticação de Florença — berço do Renascimento.