OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
JOSÉ LUIZ

Coquetel badalado para virada de coleção

Por Interino | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Gilberto Freitas/Divulgação
Giuliano Mazitelli e Simone Mazitelli
Na quinta-feira anterior, dia 25 de fevereiro, foi celebrada a chegada da nova coleção da Colcci com um coquetel intimista para convidados na loja da marca no Vale Sul Shopping.

A coleção, criada na Itália, foi inspirada na arte, na arquitetura e na sofisticação de Florença — berço do Renascimento.

Cada detalhe traduz essa atmosfera: a união entre tradição e modernidade, a alfaiataria refinada, o jeans com personalidade e uma cartela de cores que equilibra neutros atemporais com pontos vibrantes da temporada.

Foi nesse clima italiano, entre brindes, sorrisos, música e muita conexão, que o público presente conferiu oficialmente a apresentação da coleção Outono 26.