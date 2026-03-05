A Polícia Civil apura um episódio de vandalismo registrado na tarde de quarta-feira (4) no estacionamento do Hospital Pio 12, no bairro Vila Esmeralda, em São José dos Campos.

Um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada, invadiu o local e provocou danos em diversos veículos pertencentes a funcionários e visitantes.