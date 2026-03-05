A Polícia Civil apura um episódio de vandalismo registrado na tarde de quarta-feira (4) no estacionamento do Hospital Pio 12, no bairro Vila Esmeralda, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada, invadiu o local e provocou danos em diversos veículos pertencentes a funcionários e visitantes.
Conforme informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria utilizado uma barra de ferro para romper o cadeado do portão principal, que dá acesso à Rua Aristeu Rodrigues de Santana.
Depois de entrar no estacionamento, ele passou a utilizar o mesmo objeto para danificar cinco carros que estavam no pátio da unidade hospitalar.
Representantes da equipe de segurança e da coordenação do hospital compareceram à delegacia para registrar o caso.
Segundo relato dos responsáveis, não há câmeras de monitoramento direcionadas para aquele ponto específico, o que dificulta a identificação do autor até o momento.
A Polícia Militar foi acionada logo após o ocorrido e realizou buscas nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado.
Ainda de acordo com o registro policial, o local acabou sendo alterado antes da realização da perícia técnica, já que funcionários do hospital providenciaram o reparo do portão e a substituição do cadeado, com o objetivo de restabelecer a segurança do acesso.
A ocorrência foi registrada como crime de dano no 4º Distrito Policial. Agora, os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos, que possam ajudar a identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do ataque.