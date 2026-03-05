O São José Basket venceu o Osasco por 98 a 81 na noite desta quinta-feira (5), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, em jogo que valeu pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Agora, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, se recupera depois de três derrotas consecutivas. Com 18 vitórias e 12 derrotas, segue em oitavo lugar, enquanto o time da Grande São Paulo se afunda na vice-lanterna, com quatro vitórias e, agora, 24 derrotas. Douglas dos Santos, do time joseense, foi o principal cestinha em quadra, com 23 pontos.
Na próxima rodada, os joseenses voltam a jogar em casa, no dia 11 de março, quando recebeu o Bauru Basket, às 19h30, novamente no Linneu de Moura. Já o Osasco joga já neste sábado (7), às 17h, quando recebe o Cruzeiro, no ginásio Geodésio, na cidade da Grande São Paulo.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José encontrou dificuldades, especialmente nos primeiros minutos, quando o Osasco ficou à frente do placar. No entanto, o time da região conseguiu novamente se encontrar em quadra e virou o placar, fechando o período com vantagem de quatro pontos: 27 a 23.
Mas, no segundo quarto, os comandados de Chris Ahmed voltaram mais atentos e dispostos a ampliar a vantagem. E foi isso o que aconteceu já nos primeiros minutos. Depois, os visitantes ainda tentaram uma reação, mas o São José foi para o intervalo com dez pontos a mais: 50 a 40.
Após o intervalo, o Osasco voltou melhor e tentou descontar a vantagem joseense. E, com uma defesa forte, criou dificuldades ao time da região. Mas o São José conseguiu manter uma boa vantagem, de nove pontos, para o último período: 75 a 64.
No quarto final, os joseenses começaram melhor e ampliaram a contagem no início garantindo mais tranquilidade no placar. Com isso, ficou mais fácil administrar e ainda ampliar a contagem.