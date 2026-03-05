O São José Basket venceu o Osasco por 98 a 81 na noite desta quinta-feira (5), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, em jogo que valeu pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, se recupera depois de três derrotas consecutivas. Com 18 vitórias e 12 derrotas, segue em oitavo lugar, enquanto o time da Grande São Paulo se afunda na vice-lanterna, com quatro vitórias e, agora, 24 derrotas. Douglas dos Santos, do time joseense, foi o principal cestinha em quadra, com 23 pontos.