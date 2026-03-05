Uma mulher foi presa na madrugada de quarta-feira (4) suspeita de atacar um homem com golpes de faca e garrafadas em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando se deparou com um homem ferido pedindo socorro na via pública. A vítima apresentava grande quantidade de sangue e foi atendida pelos policiais, que perceberam a presença de diversas perfurações pelo corpo.