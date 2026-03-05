Uma mulher foi presa na madrugada de quarta-feira (4) suspeita de atacar um homem com golpes de faca e garrafadas em Jacareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando se deparou com um homem ferido pedindo socorro na via pública. A vítima apresentava grande quantidade de sangue e foi atendida pelos policiais, que perceberam a presença de diversas perfurações pelo corpo.
Ainda segundo o relato do homem, ele havia conhecido a suspeita pouco antes da agressão e, por razões que não soube explicar, acabou sendo atacado por ela com um objeto perfurante. A vítima também forneceu aos policiais características da mulher, o que ajudou nas buscas.
Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram diligências nas proximidades e conseguiram localizar a suspeita. Durante a abordagem, a mulher admitiu ter atacado o homem, afirmando que utilizou uma faca e também o agrediu com garrafadas.
Ela foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado como lesão corporal grave. A suspeita permanece à disposição da Justiça.