VIOLÊNCIA

Mulher é presa por esfaquear homem durante agressão em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Uma mulher foi presa na madrugada de quarta-feira (4) suspeita de atacar um homem com golpes de faca e garrafadas em Jacareí.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando se deparou com um homem ferido pedindo socorro na via pública. A vítima apresentava grande quantidade de sangue e foi atendida pelos policiais, que perceberam a presença de diversas perfurações pelo corpo.

Ainda segundo o relato do homem, ele havia conhecido a suspeita pouco antes da agressão e, por razões que não soube explicar, acabou sendo atacado por ela com um objeto perfurante. A vítima também forneceu aos policiais características da mulher, o que ajudou nas buscas.

Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram diligências nas proximidades e conseguiram localizar a suspeita. Durante a abordagem, a mulher admitiu ter atacado o homem, afirmando que utilizou uma faca e também o agrediu com garrafadas.

Ela foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado como lesão corporal grave. A suspeita permanece à disposição da Justiça.

