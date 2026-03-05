O transporte público brasileiro vive um momento de paradoxos: enquanto a mobilidade urbana se consolida como o direito social que garante todos os outros, como o acesso ao trabalho, à saúde e à educação; o modelo que sustenta esse serviço no Brasil está em uma encruzilhada.
Como diretor executivo da Busvale, entidade que reúne as principais concessionárias do transporte público municipal do Vale do Paraíba, acompanho diariamente o esforço das empresas operadoras para manter os ônibus circulando e oferecer um serviço de qualidade. Mas, é preciso ser franco com a sociedade e expor uma questão que as empresas e o poder público conhecem de cor: o atual modelo de transporte coletivo não para mais em pé apenas com a receita da roleta.
Dados do Anuário NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) 2024-2025 revelam que, embora o setor tenha apresentado leve recuperação de 9,8% na demanda total após o impacto da pandemia, o número de passageiros pagantes cresceu apenas 4,7% no período. A realidade é que perdemos 44% dos passageiros pagantes na última década.
No Brasil, cerca de 365 cidades enfrentam hoje um dilema fiscal severo: atualmente, os subsídios governamentais cobrem, em média, apenas 30% dos custos operacionais.
Para efeito de comparação, em cidades europeias como Praga, esse aporte chega a 74%. No Brasil, se fôssemos depender exclusivamente da tarifa para cobrir custos de combustível (que variou 0,9% em 2024, mas segue em patamares altos) e mão de obra (que representa 42,7% do custo total), a passagem em capitais como São Paulo deveria custar R$ 13,49 e não os R$ 5,30 atuais cobrados dos usuários.
Essa diferença entre a "tarifa técnica" (o custo real do serviço) e a "tarifa pública" (o que o usuário paga) precisa ser coberta pelo poder público. É uma escolha política, mas, ao mesmo tempo, técnica. No entanto, em muitas cidades temos enfrentado uma barreira adicional: a falta de pontualidade nos repasses.
Diferente de grandes capitais, que já entenderam que o subsídio é um investimento na economia local, em muitas cidades do interior a cultura do pagamento em dia ainda não é a regra. Quando algumas prefeituras atrasam o repasse dos subsídios ou falham em honrar as planilhas de reequilíbrio econômico-financeiro, elas afetam a operação de um sistema essencial para milhões de pessoas.
Afinal, os ônibus precisam de diesel todos os dias, assim como mecânicos e motoristas precisam de seus salários pagos dentro da data. Não existe "crédito" no posto de combustível ou na mesa do trabalhador.
Em São José dos Campos, por exemplo, vimos o subsídio ir para R$ 144,7 milhões em 2025, 66% a mais em relação ao ano anterior. Trata-se de um fato positivo. Importante salientar que esse aumento não significou lucro para as empresas, mas, sim, foi reflexo da tentativa de recuperar anos de tarifas congeladas e do aumento vertiginoso dos insumos que afetam diretamente o setor. Essa é a verdade: sem o subsídio, o sistema simplesmente colapsaria.
A modernização da frota, que cresceu 4,2% em 2025 no Brasil, e a migração para tecnologias menos poluentes, como os ônibus elétricos, exigem segurança jurídica e financeira. O setor aguarda com urgência o novo Marco Legal do Transporte Público para trazer transparência e um modelo de financiamento que não dependa do "humor político” de cada gestão municipal.
O transporte público é um motor da economia. Quando ele falha, a cidade para. É imperativo que o poder público encare o subsídio ao passageiro não como um "favor" ao sistema, mas, sim, como o pagamento por um serviço essencial já prestado. Honrar os contratos é o primeiro passo para que possamos falar, de fato, em um transporte de qualidade para o cidadão brasileiro. Sem sustentabilidade financeira, o futuro da mobilidade urbana continuará estacionado no ponto.