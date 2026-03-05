O transporte público brasileiro vive um momento de paradoxos: enquanto a mobilidade urbana se consolida como o direito social que garante todos os outros, como o acesso ao trabalho, à saúde e à educação; o modelo que sustenta esse serviço no Brasil está em uma encruzilhada.

Como diretor executivo da Busvale, entidade que reúne as principais concessionárias do transporte público municipal do Vale do Paraíba, acompanho diariamente o esforço das empresas operadoras para manter os ônibus circulando e oferecer um serviço de qualidade. Mas, é preciso ser franco com a sociedade e expor uma questão que as empresas e o poder público conhecem de cor: o atual modelo de transporte coletivo não para mais em pé apenas com a receita da roleta.